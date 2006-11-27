Черновецкий требует от подчиненных справку от психиатра

Мэр Киева Леонид Черновецкий решил при назначении руководителей коммунальных предприятий учитывать состояние их здоровья, в том числе психического.

Об этом сказано в распоряжении мэра, сообщает Украинская правда.

Своим распоряжением Черновецкий внес изменения в порядок назначения руководителей коммунальных предприятий, принятый в ноябре 2005 года.

Согласно изменениям, к представлению на кандидата на должность руководителя коммунального предприятия, кроме его автобиографии, заявления, копии документов об образовании, копии трудовой книжки и других документов, должна добавляться также справка о состоянии здоровья, в том числе психического.

Представление на кандидата делается, как и раньше, начальником профильного главного управления КГГА, которое также готовит проект контракта.

Проект контракта согласовывают первый заместитель председатели Киевгорадминистрации, главуправления экономики и инвестиций, коммунальной собственности, работы и занятости, отдел по охране труда, юридическое управление и управления по кадровой работе.

Срок согласования контракта в этих структурах не должен превышать 1 дня вместо 5 суток, как это было раньше.

После согласования контракт подписывают заместитель председателя Киевгорадминистрации, который курирует экономические вопросы (раньше - профильный заместитель), и кандидат на должность руководителя.

При разрыве контракта по инициативе собственника имущества начальник Главного управления подает на имя мэра представление с обоснованием причины увольнения.

В случае потребности, а не в обязательном порядке, к представлению о разрыве контакта добавляются акты, материалы служебного расследования, объяснительная записка руководителя и другие документы, которые касаются увольнения.

Также Черновецкий внес изменения в типичную форму контракта, указав, что руководитель каждый год до 25 декабря должен предоставлять достоверную информацию о своем состоянии здоровья.

Также в специальных условиях контракта указано, что руководитель должен обеспечивать выполнение показателей финплана предприятия и показателей эффективности использования имущества и прибыли, перечень и размеры которых каждый год устанавливает профильное подразделение Киевгорадминистрации.

Соответствующие изменения будут внесены в действующие контракты с руководителями до 16 декабря.