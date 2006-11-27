Британская полиция заподозрила дипломатов в переправке яда для Литвиненко

Пузырек с ядом, которым был отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, мог быть доставлен в Лондон с дипломатической почтой. Об этом газете The Daily Mirror сообщил источник в Специальном отделе (Special Branch) лондонской полиции.

По словам собеседника издания, к отравлению могли быть причастны бывшие сотрудники советского посольства в Лондоне. Схема с использованием дипломатов, вероятно, позволила избежать риска срыва операции, уверяет источник издания.

Информатор The Daily Mirror также напомнил, что советские спецслужбы уже использовали дипломатическое прикрытие для переправки в страну яда. "Яд и [дипломатическое] прикрытие использовались при убийстве перебежчика Георгия Маркова, который погиб при похожих обстоятельствах в 1970-х годах", - заявил собеседник.

Использование дипломатических каналов объясняет, почему полиция и таможня не смогли предотвратить проникновение в страну яда, которым был отравлен Литвиненко, резюмирует The Daily Mirror.

Александр Литвиненко, скончавшийся от отравления в Лондоне 23 ноября, перед смертью заявил полиции, что его "взял в оперативную разработку" российский дипломат Виктор Киров. По данным The Daily Mirror, Киров уже вернулся в Россию.

Эксперты считают, что Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210. По информации СМИ, в российском посольстве в Лондоне работал человек по имени Анатолий Киров (Anatoly Kirov), который в октябре 2005 года оставил дипломатическую работу и вернулся в Россию.

Лента.ру