Список кандидатов в президенты пополнился еще одной женщиной

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН будет баллотироваться на пост Президента Украины.

Об этом она сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Москве.

«Мы формируем народно-демократические движение – это объединение общественных организаций и политических партий, и мы будем обязательно принимать участие в выборах Президента, это будет составляющей парламентских выборов и выборов в органы местного самоуправления», - сказала Л.СУПРУН.

Она отметила, что в 2010 году будет проведена полная “перезагрузка” власти.

"Украина-2010 – это страна сплошных выборов: выборы Президента 17 января, выборы парламента досрочные, поскольку в таком виде парламент не может существовать и не будет существовать, выборы в органы местного самоуправления всех уровней и выборы в парламент АРК», - напомнила Л.СУПРУН.