СБУ трясет Госкомзем на предмет коррупции
15:13, 09 июля 2009Политика
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Было несколько обращений нардепов...
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в начале прямой телефонной линии в Кабинете министров сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«СБУ проводит проверку в структурах Госкомзема. Было несколько обращений народных депутатов, создана специальная группа, которая работает вместе с Генпрокуратурой. Уже истребованы документы, в том числе относительно деятельности руководства этого комитета. И самое главное - мы сейчас проводим работу со свидетелями», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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