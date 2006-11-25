В Луганске требуют признать КПУ виновной в Голодоморе

Общественность Луганской области сегодня почтила память жертв голодоморов и политических репрессий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в Луганске утром состоялся траурный митинг и панихида.

Был организован также сбор подписей под обращением к депутатам Верховной Рады Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

«Как только Верховная Рада примет соответствующий закон, я первым подам иск к КПУ, чтобы Компартию признали виновной в этом и запретили», - заявил на митинге юрист Иван ШМЕГЕЛЬСКИЙ.

В свою очередь руководитель луганской областной организации общества «Просвита» Владимир СЕМИСТЯГА выразил уверенность, что парламент “созреет” и признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Сегодня же в 15.00 с возложения цветов к памятному знаку жертвам сталинских репрессий и кресту жертвам голодоморов начнутся официальные мероприятия, в рамках которых возле памятника Тарасу Шевченко состоится панихида, минута молчания и зажжение свечей. На большой экран будут транслироваться мероприятия из Киева.

Как сообщила УНИАН председатель луганского областного филиала Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Ирина МАГРИЦКАЯ, во время Голодомора 1932-1933 годов в Луганской области умерло 25% населения. По ее словам, тогда больше всего пострадали северные сельские районы области, в первую очередь, села Троицкого, Новопсковского, Беловодского, Миловского, Марковского районов.