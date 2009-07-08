Яворивский утверждает, что челюсть Лозинский ему не ломал

Народный депутат от БЮТ Владимир Яворивский опровергает слова Президента Виктора Ющенко, сказанные им вчера на коллегии Генпрокуратуры, о том, что прославленный экс-депутат Виктор Лозинский якобы избил Яворивского в 2004 году, в частности, сломал ему челюсть.

Об этом нардеп заявил в комментарии «Обкому».

«Заявления Президента меня давно уже не удивляют, но это, конечно, удивило, поскольку касается меня непосредственно, – признался Яворивский. – Последний раз меня бил за какую-то провинность мой покойный отец, когда я учился в шестом классе».

Владимир Яворивский утверждает, что с Лозинским он познакомился только в 2007 году, когда тот стал народным депутатом.

«Что касается происшедшего в 2004 году в сотом избирательном округе в Кировограде, то там было всякое, включая стрельбу, но с Лозинским я там не пересекался», – заявил Яворивский.

«Почему Ющенко говорит такое? Думаю, что его кто-то дезинформировал. А может, у Виктора Андреевича выпал зуб мудрости», – подытожил народный депутат.