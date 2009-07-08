Обама привозил с собой в Москву куму и тещу (фото)

На второй день визита Барака Обамы на публике появились члены семьи американского президента, которые прилетели вместе с ним в Москву.

К Мишель Обаме и ее дочерям Малии и Саше присоединилась Мариан Робинсон – мать супруги президента США. (С началом предвыборной компании она уволилась из банка, где работала секретарем, и теперь живет в Белом доме - помогает воспитывать внучек. Кстати, в США ее уже прозвали «Obama Grandmama», а еще - главной бабушкой Америки). С ними была также крестная мама дочерей президента Кай Уилсон.

Всех их Светлана Медведева пригласила во вторник в Музыкальный Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Вместе с ними в зале находились воспитанники детских домов и приютов Москвы и Подмосковья, учащиеся кадетских училищ.

Гости на аплодисменты не скупились. А девчонки даже притопывали. Ведь в этот день на сцене выступали знаменитые на весь мир коллективы - народный ансамбль танца имени Игоря Моисеева, ансамбль "Березка", Надежда Бабкина и ее "Русская песня", другие солисты.

После концерта первые леди России и США, Мариан Робинсон, Кай Уилсон, Малия и Саша прошли за кулисы и пообщались с артистами.

Комсомольская правда