Обманутые акционеры НЗФ требуют вернуть украденные средства. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Обманутые акционеры Никопольского завода ферросплавов требуют вернуть украденные и выведенные через Укрсоцбанк средства“. Организатор – Общественная организация “Союз мелких собственников – акционеров г. Никополя”. В пресс-конференции примут участие – председатель Союза, акционер ОАО НЗФ Мария Руснакова; члены Союза, акционеры ОАО НЗФ: Людмила Алимова, Галина Попова, Наталия Нагорняк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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