Ющенко стал крестным отцом (фоторепортаж)

23 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил однодневный рабочий визит в Грузию,

Во время визита Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церковной церемонии празднования Дня Святого Георгия, которая состоялась в Кафедральном Соборе святой Троицы в Тбилиси. В соборе глава Грузинской православной церкви, каталикос патриарх всей Грузии Илия Второй провел обряд крещения младшего сына М.СААКАШВИЛИ - годовалого Николоза. Крестным отцом и матерью ребенка стали В.ЮЩЕНКО и известная грузинская балерина Нино АНАНИАШВИЛИ.

Фото AP и Reuters