Ющенко стал крестным отцом (фоторепортаж)
18:00, 24 ноября 2006Политика
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Крестная мать - известная грузинская балерина
23 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил однодневный рабочий визит в Грузию,
Во время визита Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церковной церемонии празднования Дня Святого Георгия, которая состоялась в Кафедральном Соборе святой Троицы в Тбилиси. В соборе глава Грузинской православной церкви, каталикос патриарх всей Грузии Илия Второй провел обряд крещения младшего сына М.СААКАШВИЛИ - годовалого Николоза. Крестным отцом и матерью ребенка стали В.ЮЩЕНКО и известная грузинская балерина Нино АНАНИАШВИЛИ.
Фото AP и Reuters
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