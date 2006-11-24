Поляченко ищет возможность отозвать заявление об уходе с должности министра

Министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО проводит консультации с юридическим управлением Верховной Рады об отзыве заявления об освобождении от должности министра.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН.

Он напомнил, что на прошлой неделе заявил, что готов и дальше работать в правительстве. Однако, по словам Ю.ПОЛЯЧЕНКО, есть юридические моменты, которые не позволяют ему продолжать работать на этом посту. Он сказал, что еще не отзывал заявление об увольнении, но проводит консультации с юридическим управлением парламента.

Как сообщал УНИАН, 19 октября министр здравоохранения Ю.ПОЛЯЧЕНКО и министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

15 ноября Ю.ПОЛЯЧЕНКО, назначенный в правительство по квоте “Нашей Украины”, заявил о готовности продолжить работать в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.