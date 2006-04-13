Наша Украина, БЮТ и СПУ подписали Протокол о формировании Коалиции

Блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол по процедуре формирования Коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в помещении комитетов Верховной Рады Украины.

Протокол подписали председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель СПУ Александр МОРОЗ.

Протокол, касающийся процедуры формирования Коалиции демократических сил предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

«Мы, представители политических сил – Блока "Наша Украина", Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии Украины – этим Протоколом удостоверяем: выборы в Верховную Раду Украины, которые состоялись 26 марта 2006 года, прошли в соответствии с действующим законодательством Украины и европейскими демократическими стандартами и отображают волеизъявление украинских граждан.

Опираясь на доверие Украинского народа и руководствуясь ответственностью за будущее страны, мы заявляем о намерении создать Коалицию демократических сил (Коалицию депутатских фракций) в Верховной Раде Украины пятого созыва”, - отмечается в документе.

Дальше в протоколе отмечается, что “стороны достигли согласия, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей наших политических сил и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций. Проект Соглашения должен быть предварительно одобрен руководящими органами партий и блоков, образовавших фракции”.

Согласно протоколу, “стороны достигли согласия что касается структуры Соглашения о Коалиции, которая будет состоять из таких разделов:

а) программные принципы деятельности коалиции;

б) регламент деятельности коалиции;

в) распределение сфер ответственности между участниками коалиции”.

Кроме того, “стороны достигли согласия, что проект Соглашения о Коалиции предварительно одобряется фракциями – субъектами Коалиции и подписывается руководителями фракций, образующими Коалицию и народными депутатами Украины – членами этих фракций”.

Также стороны “достигли согласия, что до формирования Кабинета Министров Украины Коалиция вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Принципов внутренней и внешней политики и одобряет их”, - говорится в протоколе.

“Стороны достигли согласия по следующему порядку рассмотрения вопросов Верховной Радой Украины после заключения Соглашения о Коалиции:

а) формирование руководящих органов Верховной Рады Украины (руководства Верховной Рады Украины, председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов);

б) обеспечение процедуры внесения Президентом Украины кандидатуры на должность премьер-министра Украины;

в) одобрение сформированного Коалицией состава Кабинета Министров Украины;

г) рассмотрение Кабинетом Министров Украины безотлагательно после его формирования и внесения на утверждение Верховной Рады Украины Программы деятельности Кабинета Министров Украины”, - говорится в протоколе.