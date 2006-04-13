Наша Украина, БЮТ и СПУ подписали Протокол о формировании Коалиции
Подписи поставили Бессмертный, Тимошенко и Мороз
Блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол по процедуре формирования Коалиции демократических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в помещении комитетов Верховной Рады Украины.
Протокол подписали председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель СПУ Александр МОРОЗ.
Протокол, касающийся процедуры формирования Коалиции демократических сил предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.
«Мы, представители политических сил – Блока "Наша Украина", Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии Украины – этим Протоколом удостоверяем: выборы в Верховную Раду Украины, которые состоялись 26 марта 2006 года, прошли в соответствии с действующим законодательством Украины и европейскими демократическими стандартами и отображают волеизъявление украинских граждан.
Опираясь на доверие Украинского народа и руководствуясь ответственностью за будущее страны, мы заявляем о намерении создать Коалицию демократических сил (Коалицию депутатских фракций) в Верховной Раде Украины пятого созыва”, - отмечается в документе.
Дальше в протоколе отмечается, что “стороны достигли согласия, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей наших политических сил и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принятия присяги народными депутатами Украины и формирования фракций. Проект Соглашения должен быть предварительно одобрен руководящими органами партий и блоков, образовавших фракции”.
Согласно протоколу, “стороны достигли согласия что касается структуры Соглашения о Коалиции, которая будет состоять из таких разделов:
а) программные принципы деятельности коалиции;
б) регламент деятельности коалиции;
в) распределение сфер ответственности между участниками коалиции”.
Кроме того, “стороны достигли согласия, что проект Соглашения о Коалиции предварительно одобряется фракциями – субъектами Коалиции и подписывается руководителями фракций, образующими Коалицию и народными депутатами Украины – членами этих фракций”.
Также стороны “достигли согласия, что до формирования Кабинета Министров Украины Коалиция вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Принципов внутренней и внешней политики и одобряет их”, - говорится в протоколе.
“Стороны достигли согласия по следующему порядку рассмотрения вопросов Верховной Радой Украины после заключения Соглашения о Коалиции:
а) формирование руководящих органов Верховной Рады Украины (руководства Верховной Рады Украины, председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов);
б) обеспечение процедуры внесения Президентом Украины кандидатуры на должность премьер-министра Украины;
в) одобрение сформированного Коалицией состава Кабинета Министров Украины;
г) рассмотрение Кабинетом Министров Украины безотлагательно после его формирования и внесения на утверждение Верховной Рады Украины Программы деятельности Кабинета Министров Украины”, - говорится в протоколе.