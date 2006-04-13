Сенат США поддерживает иммиграцию с Украины

Сенат США поддерживает иммиграционную программу, которая бы позволяла, в частности, гражданам Украины работать в США на легальных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве лидер большинства в Сенате США Билл ФРИСТ (республиканец от штата Теннеси), который возглавляет делегацию американского Конгресса, которая находится в Украине.

«Что касается Украины, то мы поддерживаем здоровую иммиграционную программу, которая бы позволила гражданам Украины работать в США на законных основаниях на основе временных рабочих виз», - сказал он.

По словам Б.ФРИСТА, Президент США Джордж БУШ четко высказался за то, что он будет отстаивать всеобъемлющую иммиграционную реформу, которая будет включать такие элементы, как безопасность на границах США, строгое соблюдение законов внутри страны в отношении людей, которые въезжают в США, и создание рабочих мест.

Сенатор также отметил, что в США возникли проблемы с иммигрантами в связи с тем, что ежегодно в страну нелегально въезжают около 3 млн. чел. При этом за последний год эта цифра увеличилась на 25%.

Как сообщалось, в марте и апреле по США прокатилась волна митингов в поддержку нелегальных иммигрантов и против нового закона, который усиливает пограничный контроль, ускоряет процесс депортации нелегалов и ставит вне закона всех нелегальных иммигрантов, которых в США насчитывается около 11 миллионов. Последние протесты прошли во многих городах США 9-10 апреля, в целом в них приняли участие свыше 1 миллиона человек.