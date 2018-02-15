Россия на Олимпиаде: журналист рассказал, как РФ стала изгоем из-за имперских амбиций

Это пока единственные по-настоящему болезненные международные санкции для России против путинского режима.

Среди участников проходящей в Пхенчхане зимней Олимпиады есть одна странная “страна”. Называется она ОАР — Олимпийские атлеты из России.

В 2014 году российская власть и лично Владимир Путин воспринимали домашнюю Олимпиаду в Сочи как способ доказать, что Россия стала ведущей мировой державой. Ровно через четыре года, за месяц до президентских выборов, Путин в глазах мира — “президент ОАР”. Об єтом пишет российский журналист Семен Новопрудский в журнале "Новое время".

По его мнению, возможно, пока единственные по-настоящему болезненные международные санкции против путинского режима. А также самое наглядное доказательство того, куда привела Россию ее внешняя и внутренняя политика, основанная на унижении оппонентов, попрании базовых норм морали и права.

Среди тех, кто поддерживает путинскую власть, принято считать дисквалификацию Олимпийского комитета России и недопуск на Игры ряда ведущих спортсменов актом политического произвола. И называть это “национальным унижением”.

История не знает сослагательного наклонения: невозможно доказать, развился бы допинговый скандал до таких масштабов, если бы Россия прямо после Олимпиады в Сочи не устроила позорную войну против Украины и не решила крушить мировой порядок.

"Но люди, профессионально занимающиеся спортивной журналистикой в России и связанные с темой допинга, прекрасно знали и до сочинской Олимпиады: Григорий Родченков, неожиданно назначенный главой Московской антидопинговой лаборатории, давно повязан торговлей допингом. Знали они, что на допинге сидят почти все российские биатлонисты едва ли не с детских лет и вся знаменитая мордовская школа спортивной ходьбы. Сейчас Путин называет Родченкова “предателем” и придурком", - отметил журналист.

Но в начале 2015-го он сам наградил будущего “придурка” орденом Дружбы за Олимпиаду в Сочи. А в начале 2016-го один за другим внезапно скоропостижно скончались ничем до этого не болевшие два бывших руково- дителя Российского антидопингового агентства — Никита Камаев и Вячеслав Синев.

Читайте такжеМОК допустил 169 российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхенчхане

"Именно после этих странных смертей Родченков бежал из России и начал делать свои сенсационные разоблачения. В спорте Россия делала примерно то же, что и во внешней политике,— нарушала правила в уверенности, что останется безнаказанной. Только в спорте, в отличие от политики, ее за это наказали", - добавил журналист.

Бойкот Олимпиады — это по новым олимпийским правилам авто- матический пропуск еще двух олимпийских циклов. Прямая конфронтация с МОК могла бы привести к ответной кампании за бойкот чемпионата мира по футболу.

"Вся российская официальная пропаганда строится на унижении и подлоге. Ежедневно в провластных СМИ и на телешоу унижают Украину, Европу, США. Прямые и бездоказательные оскорбления украинцев и американцев стали в России главным удостоверением лояльности путинскому режиму политиков, деятелей культуры", - считает Новопрудский.

Российские спортсмены, поехавшие в Пхенчхан, все равно выступают за свою страну. Но сама аббревиатура ОАР вместо России — пожалуй, первое вопиюще буквальное подтверждение той моральной катастрофы и моральной изоляции, в которую ввергла страну попытка имперского реванша.

"Это не значит, что большинство россиян тут же начнут понимать, кто на самом деле виноват в “национальном унижении”. Признание собственной вины — следующая, пока не доступная российскому обществу стадия развития. Но по крайней мере статуса морального изгоя на Олимпиаде-2018 после всего, что мы натворили в политике за последние четыре года, моя страна, увы, заслужила. И чемпионат мира по футболу — без кардиналь- ного пересмотра базовых политических принципов, в том числе без ухода из Украины — этого статуса России в глазах мирового сообщества не изменит", - подытожил журналист.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".