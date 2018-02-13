Адвокаты Януковича настаивают на баллистической экспертизе пуль, которыми стреляли в силовиков на Майдане

По словам одного из адвокатов Януковича Виталия Сердюка, защита хотела просить суд назначить баллистическую экспертизу найденных пуль.

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича опубликовал фото пуль, которыми, по утверждениям адвокатов, стреляли в силовиков во время событий на Майдане.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В компании "АВЕРА ЛЕКС", где работает Сердюк заявляют, что "есть основания полагать" что этими пулями стреляли из оружия, которое ранее похитили из помещений правоохранительных органов Западной Украины, передает УП.

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"Мы обнародуем фото 2 пуль из пистолетов "Макарова". Они были изъяты из спецтехники, которая прикрывала бойцов Министерства внутренних дел во время их отступления с улицы Институтской 20 февраля 2014 года. Это было задокументировано", - говорится в сообщении.

Адвокаты отмечают, что эти пули лишь часть собранных ими доказательств.

По словам Сердюка, защита хотел просить суд назначить баллистическую экспертизу пуль. Однако позднее двух адвокатов - Александра Горошинского и Ольгу Просянюк устранили из процесса.

Сердюк утверждает, что устраненные адвокаты пришли на судебное заседание с "большим количеством доказательств, которые свидетельствуют о причастности представителей действующей власти к расстрелам на Майдане".

"Силовое устранение адвокатов и отказ принять собранные ими доказательства причастности представителей действующей власти к расстрелам митингующих и правоохранителей на Майдане 20-го февраля 2014 является однозначным основанием обжалования такого решения суда в ЕСПЧ", - добавил Сердюк.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения определенным лицам относительно применения огнестрельного оружия в правоохранителей во время событий на Майдане независимости в ноябре 2013 - феврале 2014 году.

7 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Печерский районный суд г. Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого по делу Евромайдана.

По ее словам, речь идет о событиях в Киеве 18-20 февраля 2014 года. Еще по трем фигурантам этого уголовного производства - Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Петра Федчука - ходатайства прокуроров о заочном досудебном расследовании будут рассматриваться в ближайшее время, отметила Сарган.