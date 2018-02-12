ГПУ объявила подозрения лицам, которые стреляли в правоохранителей во время Евромайдана

Продолжаются уголовные производства относительно обстоятельств гибели сотрудников правоохранительных органов во время Евромайдана.

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения определенным лицам относительно применения огнестрельного оружия к правоохранителям во время событий на Майдане Незалежности в ноябре 2013 - феврале 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники пресс-конференции в Генеральной прокуратуре.

Прокурор Генеральной прокуратуры Янис Симонов рассказал, что продолжаются уголовные производства и относительно обстоятельств гибели сотрудников правоохранительных органов.

Читайте такжеСтрах перед новым Майданом заставляет власть прислушиваться к обществу – советский диссидент

"18 февраля (2014 года) у нас указано несколько потерпевших, а именно работников правоохранительных органов в связи с тем, что мы считаем, что незаконно была проведена и назначена антитеррористическая операция 18 февраля. Если бы она не была проведена, не было бы погибших как со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и со стороны активистов, протестовавших в центральной части города Киева", - сказал Симонов.

В свою очередь начальник отдела Генеральной прокуратуры Алексей Донской рассказал, что прокуратура расследует два направления в отношении правоохранителей, пострадавших во время событий на Майдане. Одно из них - "общее уголовное производство по фактам убийств и покушений на убийства сотрудников правоохранительных органов".

"В рамках этого производства исследуются в частности обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп лиц, то есть те факты ... там, где незаконно применялось оружие", - сказал Донской.

"В этом уголовном производстве сообщено о подозрениях определенным лицам", - сказал Донской.

Кроме того, он сказал, еще уголовное производство, согласно которому "привлекаются к уголовной ответственности должностные лица, которые организовали незаконные действия по ... проведению антитеррористической операции 18 февраля, в результате чего пострадали как протестующие, так и правоохранители". По этому производству также инкриминируется обвинение и бывшему президенту Виктору Януковичу.

Как сообщал УНИАН, ранее дело о нападении четырех "экс-беркутовцев" на активистов Автомайдана направили в суд.