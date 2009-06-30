Тимошенко и Пазарбазиолу обсудили выводы технической миссии МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с председателем миссии МВФ Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ выводы, полученные технической миссией Международного валютного фонда, которая находилась в Украине на прошлой неделе.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, эти выводы будут положены в основу решений, которые будут приниматься в ближайшие дни.