Тимошенко и Пазарбазиолу обсудили выводы технической миссии МВФ
17:29, 30 июня 2009Политика
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Решение будет в ближайшие дни
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с председателем миссии МВФ Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ выводы, полученные технической миссией Международного валютного фонда, которая находилась в Украине на прошлой неделе.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, эти выводы будут положены в основу решений, которые будут приниматься в ближайшие дни.
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