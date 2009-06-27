Ющенко попросил съезд подумать об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает представителей «Нашей Украины» на следующей пленарной неделе Верховной Рады инициировать отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на съезде партии «Наша Украина».

«Просил бы сегодня съезд определиться по депутатской неприкосновенности, которую должна наша политическая сила внести, о ее отмене, на следующей неделе, когда будет работать Верховная Рада», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Нам нужно сделать соответствующее заявление об отношении политической силы к тому злодейству, к тому убийству, которое было совершено в Кировоградской области», - добавил Президент.

Как сообщалось, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Головановским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Головановского райотделения милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб 53-летний Валерий ОЛИЙНЫК.