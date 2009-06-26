Яценюк: Украина должна приготовиться жить в постамериканском мире

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что мировой кризис чрезвычайно обострил вопрос самоопределения Украины на геополитической арене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что «Украина должна осознать, что в современной мировой гонке мы по-прежнему остались хуторянским государством”.

По его словам, “мы постоянно на кого-то смотрим - раньше смотрели на Москву, теперь стали смотреть на Вашингтон, а они занимаются своими делами”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что Украина сегодня “плетется в хвосте геополитики и мировой финансовой политики”. Лидер “Фронта перемен” считает для себя важнейшей задачей “сформировать новую повестку дня для Украины и новое место для Украины, конечно в напряженных политических посткризисных координатах».

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, мир “перестал быть однополярным, и так называемый мировой порядок, который существовал до кризиса, будет заменен мировым беспорядком”, а Украина должна “приготовиться жить в постамериканском мире”.

Он убежден, что Украина должна самостоятельно определиться, и “нам не будут рассказывать, где мы будем находиться”.

Также А.ЯЦЕНЮК не исключил того, что после кризиса доллар США может быть заменен в качестве базовой резервной валюты мира. «Доллар США утрачивает позиции, и следствием завершения мирового экономического кризиса будет глобальное перераспределение всего, начиная с геополитических влияний и заканчивая появлением или усилением новых или старых игроков на политической и финансовой аренах», - сказал А.ЯЦЕНЮК.