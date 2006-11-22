Литвин отказался покупать билет на ”Титаник”

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что все новые политические проекты власти будут обречены.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашние слова Президента Украины об объединении демократических сил.

По его словам, его партия не будет принимать участия в этом проекте. „Народная партия не будет себе покупать билет на Титаник”, - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что, зная возможности, и главное, зная результаты, которыми оборачиваются все инициативы по этому поводу, нет смысла это делать. „Искусственно ничего нельзя создать – это должно вызреть в обществе, а в недрах общества это не может вызреть, поскольку люди разочарованы во власти и уже никогда не будут отвечать ей взаимностью на призывы создать политическую силу, которая будет строить будущее. Люди прекрасно видят, что власть хорошо устроилась в нашем невыразительном настоящем”, - отметил лидер Народной партии.

Он считает, что невозможен процесс объединения и по инициативе „с низов”. По мнению В.ЛИТВИНА, это является следствием разочарования и инертности общества. „Тем более у нас политики действуют по принципу: сегодня что-то провозгласить административно, а завтра уже завоевать власть, а нужно терпение и огромная работа”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в интервью трем украинским телеканалам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.