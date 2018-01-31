Посольство Украины ожидает усиления санкций после "кремлевского доклада"

Cоставления "кремлевского доклада" требовал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп, напомнили в посольстве Украины в Вашингтоне.

Посольство Украины в США надеется, что Вашингтон после публикации "кремлевского доклада" продолжит усиливать санкции против РФ. Об этом 30 января пресс-служба дипведомства сообщила в Facebook.

Дипломаты напомнили, что составления доклада требовал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп.

"В частности, законом предусматривается введение дополнительных санкций против российских специальных проектов по добыче нефти, финансовых учреждений, проявлений коррупции в РФ, нарушителей прав человека, российского оборонного и разведывательного секторов, развития российских энергетических трубопроводов и приватизации", – подчеркнули в посольстве.

Дипведомство рассчитывает, что США продолжат "принимать решительные шаги для поддержки суверенитета Украины".