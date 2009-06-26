Ющенко призывает всех украинцев вместе с ним сделать решающий шаг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО разочарован тем, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и лидер оппозиции, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отказались рассматривать его проект конституционных изменений.

Об этом он сказал в своей статье, опубликованной в сегодняшнем номере газеты “День”.

Говоря о конституционной реформе 2004 года, Президент отметил, что нынешняя система государственного управления мешает Украине двигаться вперед и решать серьезные экономические проблемы. По его убеждению, чтобы успешно идти в будущее, “нужно навести порядок в нашем доме путем проведения правительственной реформы”.

“Я обеспокоен и разочарован тем, что премьер-министр и лидер оппозиции не помогли разрешить эту сложную задачу. Напротив, втайне разработанная ими Конституция стала вопиющей попыткой узурпировать власть и еще больше обострила ситуацию в стране”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО в который раз раскритиковал эти действия двух политических сил. “Перекроенная заговорщиками Конституция красноречиво продемонстрировала, каким образом они хотели руководить страной. Украина в их виденье - это олигархическая система, в которой превыше всего собственная выгода и интересы. Убежден, что каждый украинец встанет на пути этим планам. Я встану на пути этому антиконституционному перевороту”, - сказал он.

По убеждению главы государства, обновленная Конституция должна стать Основным Законом свободного, справедливого и защищенного общества, в котором господствует право и демократия.

По его мнению, обновленная Конституция должна основываться на демократических принципах, в частности, лидеры Украины должны быть подотчетны народу через прямые выборы. “Предложенная мной Конституция сохранит за вами священное право определять будущее Украины с помощью прямых выборов президента и введения системы открытых избирательных списков. Открытые списки предоставят гражданам право избирать именно тех, кого они хотят видеть в Верховной Раде, а также и самим баллотироваться в парламент”, - пишет Президент в статье.

В.ЮЩЕНКО призвал всех политиков объединиться вокруг принятия изменений: “Ради достижения этой цели все мы должны сплотиться и в первую очередь думать о народе. В наших личных стремлениях мы все индивидуалисты. Когда же речь идет об экономическом и политическом развитии Украины, должны помнить, что мы - одна нация”.

Также Президент призвал всех украинцев вместе с ним предпринять решающий шаг к демократической, стабильной, зажиточной европейской Украине. “Несмотря на сегодняшние трудности, мы должны уже сейчас заботиться о будущем. Важно помнить не только о том, где мы есть, но и о том, в каком направлении мы двигаемся”, - отметил В.ЮЩЕНКО.