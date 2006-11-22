Янукович: коррупционер сожрал 9 миллиардов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в текущем году потери бюджета от коррупционных схем достигли 9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства.

«Потери государственного бюджета по причинам коррупции в бюджетной сфере лишь в текущем году достигли 9 млрд. грн. Сравним, при расходной части бюджета на текущий год в 140 млрд. грн. – 9 млрд. сжирает коррупционер, а мы говорим о том, что нам не хватает 7 млрд. дефицита», - отметил премьер.

По его словам, проверки ГлавКРУ и Генеральной прокуратуры в текущем году выявили массовые нарушения в бюджетной сфере.

Как отметил премьер, в Харьковской области сумма выявленных незаконных нецелевых расходов, а также недостачи средств и материальных ценностей превысила 120 млн. грн., в Херсонской области – более 10 млн. грн.

В этой связи премьер подчеркнул, что факты коррупции должны быть обнародованы. «Мы должны знать в лицо коррупционеров и они должны быть наказаны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что по информации ГлавКРУ, бюджетные нарушения касались, в частности, нецелевого использования средств в ходе выполнения государственных программ, завышения стоимости работ, услуг и материальных ценностей, бесплатного предоставления в пользование природных и материальных ресурсов, занижение арендной платы, а также незаконной передачи государственного и коммунального имущества бизнес-структурам. «Одним словом, целый букет чрезвычайно серьезных злоупотреблений и нарушений. И запах этого, с позволения сказать букета, общество чувствует отчетливо», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув при этом, что эти документы должны быть доступными для СМИ.