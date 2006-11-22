Мороз обещает, что своего добьется

На будущей неделе Верховная Рада примет все необходимые для вступления Украины во Всемирную торговую организацию законы.

Как сообщила в интервью журналистам пресс-секретарь председателя ВР Виктория ШВЕДОВА, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Украине Хараламбосом ДИМИТРИУ.

Он отметил, что это, в свою очередь, позволит начать переговоры с ЕС относительно создания зоны свободной торговли.

А.МОРОЗ отметил, что необходимо внедрить европейские стандарты в Украине и строить Европу в Украине.

«Это реалистично и прагматично», - считает председатель парламента Украины.

Х.ДИМИТРИУ отметил, что «Греция полностью поддерживает такое направление». По его словам, Греция 25 лет является членом Евросоюза, однако процесс адаптации к евроинститутам проходит непросто.

Во время встречи А.МОРОЗ также проинформировал о внутренней ситуации в Украине. По его словам, после выборов 2006 года и формирования правительства парламентом состоялась реализация первого этапа политической реформы.

По его словам, теперь должен быть проведен второй этап по реформированию местного самоуправления и введения европейской модели самоуправления.

«Все другое ведет к авторитаризму», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что если политическая реформа на местном уровне не будет завершена, то нельзя говорить о европейском выборе Украины.

По его словам, вчера во Львове во время встречи с представителями органов местного самоуправления различных уровней, он не услышал ни одного аргумента против реформы местного самоуправления.

По его словам, наоборот, речь шла о необходимости ее ускорения и о децентрализации власти.

А.МОРОЗ считает, что завершение политреформы также будет способствовать борьбе с коррупцией, злоупотреблениями в финансово-кредитной сфере, сделает невозможным доминирование одной политической силы и возврат к авторитаризму.

«Политреформу мы осуществим обязательно», - сказал А.МОРОЗ.