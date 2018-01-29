У адвокатов Саакашвили есть 15 ходатайств по делу о лишении гражданства

Суд должен до 3 марта успеть рассмотреть законность лишения Саакашвили гражданства, заявляет адвокат.

У защиты лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили есть 15 ходатайств по делу о лишении его украинского гражданства.

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Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

По его словам, кроме привлечения Государственной миграционной службы в качестве третьей стороны к этому делу, адвокаты Саакашвили хотят проверить, не было ли нарушений при автораспределении дел в админпалате Верховного суда именно по этому делу. Защита намерена просить суд предоставить ей копию протокола автораспределения.

В целом же, по словам Чернолуцкого, у защиты есть 15 ходатайств по данному делу в суд.

Также он отметил, что, учитывая разумность сроков рассмотрения данного производства, решение должно быть принято до 3 марта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Кассационный суд в составе Верховного суда Украины перенес на 16 февраля рассмотрение иска Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".