Суд рассматривает иск Саакашвили к Порошенко о лишении гражданства (событие завершено)

Сейчас в заседании суда по лишению политика гражданства объявлен технический перерыв на 10 минут.

В административной палате Верховного суда началось рассмотрение иска бывшего председателя Одесской ОГА, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении указом президента Саакашвили украинского гражданства.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в заседании суда объявлен технический перерыв на 10 минут.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

25 октября Саакашвили сообщил, что получил из Администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде