Тимошенко про рейдерство, инвестиции и борьбу с правительством

Лидер БЮТ, народный депутат Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что для обеспечения инвестиционной привлекательности Украины одним из ключевых шагов является проведение судебной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на дискуссии в Центре европейской политики в Брюсселе.

“Команда Президента и наша команда инициирует безотлагательное принятие законов, которые обеспечат такую реформу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила, что это законы, благодаря которым станет невозможным рейдерство, процветающее сегодня в Украине, законы, которые существенно облегчат приход инвесторов в Украину. “Единственное сожаление в том, что мы вынуждены преодолевать сопротивление тех, кто должен был бы работать на общее дело», - заявила она, имея в виду правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Почему мы вынуждены бороться с правительством, которое придерживается старых стандартов?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что это является следствием действия конституционной реформы, которая привела к разбалансированию власти в Украине.

“Это неестественно, - заявила она, - что часть министров находятся в оппозиции к руководителю правительства, часть местных руководителей находятся в оппозиции к самому правительству”. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что именно возглавляемое ею правительство продемонстрировало новые стандарты, проведя прозрачный конкурс по “Криворожстали”, и заявила, что ее принципы в отстаивании равноправия для бизнеса всех форм собственности остаются неизменными.