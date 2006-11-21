Президент призывает не делать трагедии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не делать трагедии из необходимости совершенствования Конституции, и не собирается отменять политическую реформу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью трем телеканалам, которое сегодня вечером вышло на Первом Национальном канале, «1+1» и ICTV .

По его словам, ценность номер один, которую нужно сохранить и передавать из года в год, – это демонстрация высокой политической стабильности. „Потому что политическая стабильность – это интеграл культуры, развития нации, в экономическом, демократическом, во всех других аспектах”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент убежден, что нынешняя Конституция такого баланса не обеспечивает. „Она не выписывает мандат стабильности. Это тезис второй, что Конституция нуждается в совершенствовании”, - сказал он.

Он отметил, что изменения 2004 года были компромиссом с целью недопущения противостояния: „Корректно относясь к Конституции, мы, конечно, понимаем, что два года назад Украина стояла перед гражданской войной. Стоял вопрос, или министр даст команду семи тысячам военных стрелять, или не даст, раздав перед этим патроны. Погрузится ли общество в уровень противостояния, который потом придется снимать годами, или нет. Нужно ли достигать политического компромисса, имея в виду, что потом через совершенствование, через диалог мы будем рушить проблемы, которые встали перед нами”.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что полномочия Президента нужно совершенствовать. „Для этого переходного периода они, по моему мнению, требуют большего сбалансирования, особенно в отношениях с правительством. Посмотрите, что происходит в правоохранительных органах. Это первый признак дисбаланса, когда мы видим бездейственную прокуратуру, очень слабый прогресс в судах, процессы, которые происходят в парламенте, в том числе по перетягиванию народных депутатов из одной фракции в другую, формулируя это под другими поводами, конечно. Это является свидетельством того, что раньше у нас уже было. Это рецидивы, которые возвращаются в нашу жизнь и политику, они очень опасные и нездоровые”, - отметил он.

Как пример Президент также предложил посмотреть, что происходит в экономической жизни, когда, по его словам, “предлагается ручное управление миллиардными суммами, когда проблемы компенсации НДС возвращаются как насущные проблемы отношений власти с бизнесом”. Главу государства настораживает, что сегодня идет речь о 4 млрд. просроченных платежей. „В этих вопросах, конечно, не эмоции должны играть роль. Должен быть правовой формат, который регулирует отношение трех институтов”, - сказал В.ЮЩЕНКО.