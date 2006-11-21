Тимошенко: три шага до демократии в Украине

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Брюсселе обнародовала свое виденье самых необходимых шагов для возвращения к демократическому развитию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении в Центре европейской политики Ю.ТИМОШЕНКО заявила о своей позиции, назвав три самых необходимых, по ее мнению, шага для возвращения к демократическому развитию страны. В первую очередь - это принятие закона об оппозиции, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Во-вторых, убеждена лидер БЮТ, демократические силы должны обратиться в Конституционный Суд с просьбой разъяснить, была ли законной конституционная реформа. Если суд признает, что реформа была принята с нарушением, страна должна вернуться к президентской власти, уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

В-третьих, сказала она, “мы верим, что мы можем и должны вернуться к досрочным парламентским выборам”. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что это может быть возможным уже весной или в начале лета следующего года.