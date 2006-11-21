Уровень жизни Шуфрича за последние два года ухудшился в три раза

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Нестор ШУФРИЧ считает Помаранчевую революцию «общественным обманом, который был исполнен отдельными политиками».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ШУФРИЧА, об этом он сказал сегодня на форуме «Постимперская Россия и Постмайданная Украина – новый диалог», организованном российско-украинским информационным центром Дмитрия РОГОЗИНА.

«Майдан – это был общественный обман, который был исполнен отдельными политиками, - заявил Н.ШУФРИЧ. – Майдан был ошибкой для Украины, но в случае попыток его организации в России это будет еще большей ошибкой».

«К сожалению, за два постмайданных года уровень жизни в Украине ухудшился почти в три раза. Это и есть та неоправданная цена, которую платят граждане Украины за безответственность своих политиков», - сказал первый заместитель главы СДПУ(о).