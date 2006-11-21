Кого бы украинцы сейчас выбрали Президентом (соцопрос)

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и ненышний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возглавляют рейтинг кандидатов в президенты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» - Украина» («ФОМ-Украина») и обнародованного сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По данным опроса, если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 28,6% опрошенных (в августе – 35,2%), за Ю.ТИМОШЕНКО – 15,5% (в августе – 15,3%), за В.ЮЩЕНКО – 12,5% (в августе – 15,5%).

Отдать свои голоса за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО готовы 4,5% опрошенных (в августе – 3,1%), а за председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА – 3,3% (в августе – 3,3%).

При этом против всех проголосовали бы 12% респондентов против 5,9% в августе.

Опрос проводился с 29 октября по 7 ноября. В ходе опроса было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет из 160 населенных пунктов Украины. Погрешность выборки составляет 2,2%.