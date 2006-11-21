ІСТV, УТ-1 и “Студия “1+1” будут транслировать интервью с Ющенко

Накануне праздника Дня свободы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью трем ведущим телеканалам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Зрители увидят это интервью сегодня в 19.15 на телеканалах ІСТV, УТ-1 и “Студия “1+1”.

Как сообщает ІСТV, в интервью телеканалам глава государства рассказывает, что 22 ноября он собирается встречать праздник в Мариинском дворце, в кругу своих соратников по Майдану.

В.ЮЩЕНКО также рассказывает о главных достижениях двух лет после Майдана, о том, почему распалась “помаранчевая” команда, как Президент оценивает первые 100 дней правительства и почему не собирается подписывать закон о Кабинете министров.