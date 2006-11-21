Регионы передумали выходить на Майдан

Вторую годовщину Помаранчевой революции на Майдане Незалежности в Киеве будут отмечать 8 партий и организаций, Партия регионов отказалась от участия в митинге.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации.

Согласно заявкам, завтра на Майдан Незалежности планируют выйти представители трех политических партий, две инициативные группы граждан, два общественных объединения, также свою акцию планирует провести гражданин В.КОНОНОВ.

В частности, Киевская городская организация политической партии «Народный Союз Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко, Блок Виталия Кличко проведут 22 ноября на Крещатике информационные пикеты по случаю годовщины Помаранчевой революции.

Политическая партия НСНУ подала отдельную заявку на проведение праздничных мероприятий на Майдане Незалежности с 8 до 20.00. Заявитель – народный депутат Игорь ЖДАНОВ.

Также от этой партии есть еще одна заявка на празднование годовщины Помаранчевой революции, также на Майдане Незалежности с 12.00 до 22.00, но за подписью народного депутата Романа БЕССМЕРТНОГО. Согласно этой заявке, планируется установление сцены и проведение праздничного концерта.

Инициативные группы граждан за подписями М.ПАСТУХ и В.ЛОСЕВОЙ планируют провести на Майдане Незалежности акцию «Даешь жилье аспиранту КНУ им. Шевченко В.МАЛИНИНУ» и концерт-празднование.

В заявке М.ПАСТУХ речь идет о привлечении к акции 50 тыс. чел., в заявке В.ЛОСЕВОЙ – 3 тыс. чел.

Общественное МГО «Реформация» подало заявку на празднование Дня свободы. Предусмотрены мероприятия на Майдане Незалежности с 7.00 до 23.00 также с установлением сцены.

ВГО Альянс «Майдан» будет проводить акцию по случаю празднования годовщины Помаранчевой революции на Майдане с 7.00 до 21.00. К участию планируется привлечь 1000 человек.

В заявке В.КОНОНОВА речь идет об акции «Кононов – Президент Украины». Время проведения акции с 0.01 до 23.59 22 ноября на Майдане. Согласно заявке, на Майдан Незалежности придут 350 тыс. человек.

Депутатская фракция Партии регионов (заявитель В.КИСЕЛЕВ) намеревалась провести митинг на Европейской площади «Площадь единения». Планировалось вывести 40 тыс. чел. В то же время, как сообщили в управлении, вчера заявитель отказался от проведения мероприятия.

Как сообщил УНИАН начальник управления внутренней политики Виктор ГОНЧАРУК, руководство города обратилось к Управлению Министерства внутренних дел Киева с тем, чтобы они обеспечили во время проведения многочисленных акций общественный порядок и безопасность граждан.

Также он отметил, что поскольку, согласно заявкам, в мероприятиях на Крещатике и Майдане Незалежности ожидается участие в целом около 800 тыс. чел., то, возможно, возникнет необходимость в перекрытии движения транспорта. В связи с этим в КГГА сейчас готовится соответствующее распоряжение относительно того, что в случае необходимости будет разрешено частично перекрыть движение транспорта в районе Майдане Незалежности, чтобы не парализовать движение всего транспорта в центре города. Скорее всего, ограничение движения возможно вечером, когда ожидается наибольшее количество людей, которые придут отмечать годовщину Помаранчевой революции.

Что касается того, будет ли городская власть подключаться к празднованиям, В.ГОНЧАРУК ответил, что, кроме обеспечения порядка, КГГА своих мероприятий по случаю годовщины революции не будет проводить.