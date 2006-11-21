Ехануров отказался возглавить Нашу Украину

Член совета “Народного Союза Наша Украина”, народный депутат Юрий ЕХАНУРОВ не собирается возглавлять Совет партии.

Об этом он заявил сегодня в эфире радио “Эра”, сообщается на сайте “Нашей Украины”.

“Я не собираюсь возглавлять Совет партии, – сказал Ю.ЕХАНУРОВ. – Я считаю также, что члены предыдущего Президиума должны заявить, что они не будут претендовать на места в новом президиуме Совета “Нашей Украины”. Мы должны быть рядовыми членами Совета”.

Однако при этом член Совета НСНУ отметил, что в состав Президиума обязательно должен войти Роман БЕССМЕРТНЫЙ, чтобы обеспечить преемственность в партии, а также председатель Уставного комитета Борис БЕСПАЛЫЙ. “Эти две человека должны быть своеобразным ядром Президиума”, – уверен Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что партия должна официально изменить название на “Наша Украина”, но речь должна идти не только о механическом переименовании, но и о вхождении в партию тех сил, которые на сегодня входят в блок “Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Совет НСНУ после почти 5-часового заседания не смог утвердить руководство партии и объявил перерыв на три недели для обсуждения возможных кандидатур в регионах.