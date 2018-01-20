Тука: следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в феврале

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука надеется, что следующий этап освобождения украинских заложников на Донбассе состоится в феврале.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "NewsOne".

На вопрос о сроках следующего этапа обмена пленными, Тука отметил: «Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, вероятнее, даже о феврале, такое у меня есть ощущение и предчувствие».

Тука считает, что следующий этап освобождения заложников связан с выборами президента РФ. «Дело в том, что в марте должны состояться очередные выборы на пост президента РФ, и ему (президенту РФ Владимиру Путину - УНИАН) было бы неплохо в процесс выборов войти в позе миротворца», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Также 27 декабря лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».