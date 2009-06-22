Путин упорно не верит, что Украина заплатит за газ

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН снова обеспокоен ситуацией с оплатой газа Украиной.

В частности, как передает РИА «Новости», выступая на президиуме правительства в понедельник, он отметил, что Россия получает от партнеров сигналы о неплатежеспособности Украины, которой международные финансовые институты отказали в кредитах под закупку российского газа.

"Следующий платеж - 7 июля. Постоянно получаем сигналы о том, что платить нечем. Это ставит нас и потребителей в Европе в очень сложное положение", - сказал В.ПУТИН.

Также он отметил, что ни один финансовый институт не согласился кредитовать Украину: "мы действительно обратились во все международные финансовые организации: и в Мировой Банк, и в МВФ, мы обратились к европейским партнерам на двусторонней основе. По сути, везде отказ".

В свою очередь вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИНвысказал мнение, что объем валютных ресурсов Украины достаточен для обеспечения выплат по газовым контрактам. Об этом он сообщил на заседании президиума правительства РФ.

"Я встречался с директором-распределителем МВФ, и мы обсуждали результаты миссии в Украине и ту помощь, которую МВФ оказывает стране. По данным МВФ, в результате этой помощи объем валютных ресурсов для обеспечения проплат по газу достаточен для Украины", - сказал А.КУДРИН. Поэтому, по данным МВФ, дополнительных ресурсов в ближайшее время выделено Украине не будет.

"Нафтогаз" не имеет достаточно ресурсов в местной валюте для того, чтобы купить и конвертировать ее для оплаты поставок, то есть это проблема баланса самой компании "Нафтогаза", - добавил он.

По словам А.КУДРИНА, ближайшая миссия МВФ продолжит исследование этого вопроса о возможности Украины по платежам. "Пока решения нет". Также Еврокомиссия готова инициировать встречу с частными компаниями и обсудить вопросы коммерческих кредитов Украине. Такое совещание пока не проводилось.

Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН рассказал, что объем июльских поставок российского газа в Украину пока не согласован. "Мы должны констатировать, что пока объемы газа, которые должны поставить за июль, не согласованы сторонами", - сказал вице-премьер, курирующий ТЭК.