Пресс-конференция в УНИАН: “МВД и прокуратура Украины: в чем суть конфликта”

Сегодня, 21 ноября в 16-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “МВД и прокуратура Украины: в чем суть сегодняшнего конфликта”. В работе примет участие председатель подкомитета по вопросам парламентского контроля за соблюдением прав человека в деятельности правоохранительных органов и работе с заявлениями и обращениями граждан Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Святослав Олийнык (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.