Лукаш: Венецианской комиссии не понравилась «Конституция Ющенко»

Народный депутат от Партии регионов, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Елена ЛУКАШ утверждает, что Венецианская комиссия дала негативное заключение на президентский проект изменений в Конституцию Украины.

Об этом Е.ЛУКАШ заявила в эфире программы «По сути» на телеканале «Перший громадський».

Она подчеркнула, что Секретариат Президента и Министерство юстиции распространили недостоверную информацию об оценке Венецианской комиссией президентского проекта Конституции.

«Венецианская комиссия сделала очень негативное, максимально негативное заключение на данный проект Конституции. К сожалению, пресс-конференция канцелярии Президента и Минюста состоялось до того, как Украина получила текст решения Венецианской комиссии, и нам пришлось поверить, что она действительно дала нормальное заключение. Но, переведя документ и ознакомившись с ним, я бы сказала, что дифирамбы от Венецианской комиссии - преувеличение», - заявила Е.ЛУКАШ.

«Венецианская комиссия говорит, что документ этот некачественный, что главную проблему в стране, а именно – двойственность и безответственность власти, он не только не предотвращает, но и усугубляет», - сказала Е.ЛУКАШ.

Кроме того, депутат указала на другие замечание комиссии: «То, что идея двухпалатного парламента должна быть обсуждена, а злоупотреблять референдумами - не нужно. Тут столько замечаний, что я бы на месте Секретариата Президента не бравировала подобными вещами».

По мнению Е.ЛУКАШ, президентский проект Конституции не имеет шансов на утверждение Верховной Радой. «Он туда обратился, наверное, потому, что пытался найти поддержку европейских структур. Потому что этот документ не имеет ни единого голоса поддержки в Верховной Раде Украины. А рассматриваться он может именно там. У нас сегодня Конституции Президента в Верховной Раде нет. Комитет по правовой политике вернул на доработку данный законопроект. Пусть он останется документом правового характера на память Президенту», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК на брифинге 15 июня сообщила о положительном заключении Венецианской комиссии относительно президентского законопроекта об изменениях в Конституцию. При этом она отметила, что несмотря на то, что он был признан лучшим за все годы независимости Украины, Венецианская комиссия сделала ряд замечаний к отдельным нормам и положениям документа.

В свою очередь, министр юстиции Николай ОНИЩУК также заявил, что Венецианская комиссия предоставила, в основном, положительное заключение относительно проекта изменений к Конституции, внесенного на рассмотрение парламента Президентом Украины.