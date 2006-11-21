В Украину прибыл Мельниченко

20 ноября бывший охранник экс-Президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО прибыл в Украину для дачи показаний парламентской Временной следственной комиссии по расследованию причин гибели журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом УНИАН сообщил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был приглашен на заседание ВСК по делу Г.Гонгадзе, во время которого он, в частности, заявил, что располагает дополнительными записями по делу Г.Гонгадзе, которые до сих пор не обнародовались. Он также отметил, что готов их предоставить, но только тогда, когда он будет доверять новой комиссии.