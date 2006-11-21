Луценко готов отстаивать свою честь

Министр внутренних прав Украины Юрий ЛУЦЕНКО готов доказывать свою непричастность к коррупционным действиям, включая обжалование в Верховном Суде Украины. Об этом он заявил вчера на телеканале “1+1” в программе “Эпицентр”.

“...я буду судиться за свою честь и достоинство, потому что я не являюсь коррупционером, вплоть до Верховного Суда Украины”, - сказал глава МВД.

По его словам, “сегодня большой день для органов прокуратуры... которая не сумела доказать вину ЩЕРБАНЯ, не захотела довести вину БАКАЯ, не сумела доказать других общеизвестных деятелей...”. По убеждению министра, эти люди (работники прокуратуры, которые подали в суд два протокола по коррупционным действиям Ю.Луценко, – УНИАН) “нашли самого высокопоставленного коррупционера: это министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который одному подполковнику досрочно присвоил звание полковника, это ЛУЦЕНКО, который вручил, не подарил, а вручил для использования два пистолета. Наконец найдено гнездо (коррупции – УНИАН), оно перед вами”.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что министерство своевременно отреагировало на замечание прокуратуры, и оружие, предоставленное определенным лицам, было у них изъято “в соответствующие сроки”.

При этом министр подчеркнул, что он не считает нормальным, когда из таких событий “делают протоколы о коррупции...”. “Здесь чистая политика, это желание оплевывать, дискредитировать человека, который полтора года напоминает о хищении миллиардов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера Печерский суд Киева признал вину министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в совершении им двух правонарушений.

Как сообщил адвокат, представлявший интересы Ю.ЛУЦЕНКО в суде, Юрий БЕРГЕЛЬСОН, соответствующее постановление вчера объявила судья Печерского райсуда Инна ОТРОШ, рассмотрев два протокола Генпрокуратуры, в которых, в частности, указывается, что Ю.ЛУЦЕНКО были не правомерно присвоены очередные звания сотрудникам милиции, а также за его подписью награждены два человека именным оружием МВД.

По словам адвоката, указанное постановление обжалованию не подлежит, однако может быть отменено судьей Апелляционного суда.

Принятое судом решение предполагает взыскание штрафа с Ю.ЛУЦЕНКО в размере 340 грн.