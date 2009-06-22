Профессор Сергийчук: улица Петлюры в Киеве - историческая справедливость

«Исторически справедливо, что в городе Киеве улица Коминтерна, по решению Киевского городского совета, переименована именно в честь Симона Петлюры», - считает доктор исторических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир СЕРГИЙЧУК. Именно он был автором идеи переименования улицы Коминтерна в улицу имени Симона Петлюры.

По словам профессора, С.Петлюра был организатором украинских вооруженных сил, был тем, "кто во главе созданного им национального войска в 1917 году не раз входил в Киев как его освободитель как раз вот по этой магистрали, когда прибывал на столичный железнодорожный вокзал" (нынешняя улица Симона Петлюры выходит к железнодорожному вокзалу).

В.СЕРГИЙЧУК отмечает, что "19 декабря 1918 года Симона Петлюру приветствовало все население Киева от железнодорожного вокзала вплоть до Софийской площади, где состоялся величественный военный парад в честь возрождения Украинской Народной Республики, который он принимал как главный атаман войск УНР. Симон Петлюра в самые тяжелые времена государственнического возрождения Украины всегда оставался последовательным творцом нашей самостоятельной национальной жизни. Исповедуя эту идею, он заботился постоянно о том, чтобы в независимой Украине имели все условия для своего свободного развития национальные меньшинства, сурово карал тех, кто наносил им обиду. В конечном итоге, он оказался убежденным сторонником самостоятельности, настоящим интернационалистом - вплоть до последних минут своей жизни".

"Именно за это С.Петлюру и убили враги украинской государственности, - говорит В.СЕРГИЙЧУК. - Но его патриотизм остается и до сих пор примером для тех, кто хотел бы стать во главе украинского державотворческого процесса".

Историк глубоко убежден, что "без возвращения к его творческому наследию, без учета его установок относительно развития украинского дела - настоящей Украины мы не построим".

"Хочется надеяться, что наименование одной из центральных киевских улиц в честь председателя Директории и главного атамана войск УНР - это важный шаг в этом направлении, который вселяет надежду в то, что заветы С.Петлюры будут учитываться в державотворческой деятельности его последователями», - говорит профессор В.СЕРГІЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в 2009 г. Киевсовет решил переименовать улицу Коминтерна в Шевченковском районе Киева в улицу имени Симона Петлюры.

Переименование проводится в честь 130-летия со дня рождения С.Петлюры и во исполнение Указа Президента Украины от 16 мая 2005 года «Об увековечении памяти выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики”.

С.ПЕТЛЮРА родился в Полтаве 1879 года. Во время гражданской войны был главным атаманом Украинской Народной Республики. В 1919 году возглавил УНР. В 1920 году эмигрировал в Польшу. 25 мая 1926 года погиб от руки агента НКВД. Похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.