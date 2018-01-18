Нацсовет проверит NewsOne из-за заявлений в эфире о "перевороте" в Киеве и позитивного изображения ВС РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку телеканала NewsОne из-за заявлений в его эфире о Евромайдане как о "государственном перевороте" и из-за "позитивного изображения Вооруженных сил Российской Федерации" в одной из программ.

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице Facebook.

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"На основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения Службы безопасности Украины Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne. Предметом внеплановой проверки станут два эпизода", - говорится в сообщении.

По его словам, Национальный совет зафиксировал трансляцию передачи «Украинский формат» с участием народного депутата Украины, владельца телеканала «NewsОne» Евгения Мураева, который заявил о том, что события конца 2013 - начала 2014 года в Киеве были «государственным переворотом», целью которого было свержение законной власти в Украине. Также регулятор зафиксировал "систематическое поднятие" в эфире телеканала темы «государственного переворота в Украине» в исполнении сотрудников канала, ведущих передач и приглашенных гостей: Евгения Червоненко, Надежды Савченко, Дианы Панченко, Вячеслава Пиховшека.

По словам Костинского, высказывания о «государственном перевороте» аналогичны официальной пропагандистской позиции страны-агрессора для оправдания военной агрессии против Украины.

"Высказывания о «государственном перевороте» являются содержательно аналогичными официальной политической и пропагандистской позиции страны-агрессора, которая направлена на оправдание военной агрессии против Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией. Эти высказывания базируются на предвзятости, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации и не имеющей ничего общего со свободой слова или журналистской деятельностью", - написал Костинский.

Вместе с тем, по словам члена Нацсовета Костинского, другой причиной стала демонстрация видеоролика со сценами с участием Воздушных сил РФ.

"По результатам мониторинга зафиксирована трансляция передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным» на тему ситуации, которая произошла в ноябре 2017 года в Сирии. В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены с участием Воздушных сил РФ с комментариями автора, которые можно рассматривать как популяризацию авиации страны-агрессора", - заявил он.