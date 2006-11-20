Тимошенко разочаровала Довгого

Сегодняшнее заседание, на котором было задекларировано создание депутатского объединения «Демократический Киев», в состав которого вошли некоторые депутаты фракции БЮТ, «Наша Украина» и Блока Виталия Кличко, является обычным политическим фарсом, который продемонстрировал настоящие намерения этих политических сил - захватить власть в Киеве с целью решения собственных частных интересов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, заявил журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета отметил то, что на заседании присутствовала лишь треть депутатского корпуса, поэтому заявление о наличии какого-то «оппозиционного большинства в Киевсовете – это откровенная ложь».

О.ДОВГИЙ также выразил удивление по поводу того, что народные депутаты, которые пришли на это заседание, абсолютно не владели ситуацией. «Мы видели циничную неправду людей высокого уровня. Мне досадно, но эти люди для начала хотя бы изучили те темы, которые пытаются комментировать. Кроме того, когда за одним столом собрались Юлия ТИМОШЕНКО и, например, Николай МАРТЫНЕНКО, которого практически год назад лидер БЮТ на всю страну назвала «коррупционером», это вызывает уже даже не удивление, а разочарование в политической состоятельности некоторых политиков», - заявил секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ отметил, что Киевсовет уже давно принял решение о продаже земли исключительно на аукционах, а заявления депутатов относительно ситуации с коммунальными платежами вообще не выдерживают никакой критики – «Киев – единственный город в Украине, где власть предложила такую систему социальной защиты от последствий повышения коммунальных тарифов, которой нет нигде в государстве». «Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и вся его команда работает над тем, чтобы в Киеве социально незащищенные слои населения имели возможность платить за коммунальные услуги меньше, чем до этого», - отметил секретарь Киевсовета.

«Мне бы хотелось все же надеяться на то, что большинство тех народных депутатов, которые сегодня пришли на это заседание, просто было преднамеренно дезинформованы. Что же касается некоторых депутатов Киевсовета, в частности, лидера фракции «Наша Украина» в Киевсовете Дмитрия АНДРИЕВСКОГО, то, по словам О.ДОВГОГО, „в отличие от депутатов Верховной Рады, депутаты Киевсовета к ответственности за распространение неправдивой информации привлечь можно”.

Как сообщалось, сегодня депутаты Киевского городского совета от фракций БЮТ, «Нашей Украины» и Блока Виталия Кличко официально подписали Декларацию принципов сотрудничества демократических сил. Церемония подписания прошла на экстренном заседании, которое состоялось в сессионном зале помещения Киевской городской госадминистрации.