Литвин готов участвовать в президентских выборах

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил о готовности участвовать в президентских выборах, если не будет сформировано "правительство национального спасения" и не будет определен план "чрезвычайных действий".

"Если не будут реализованы эти предложения ... я сделаю все, чтобы удержать Верховную Раду в рабочем состоянии, и буду участвовать в президентских выборах, и заявляю об этом официально", - сказал Литвин в воскресенье в эфире телеканала "Интер".

Литвин также заявил, что на Украине следует объявить "чрезвычайную экономическую ситуацию" и провести по этому поводу встречу руководителей страны в парламенте. По его словам, надо провести "специальное заседание Верховной Рады, на котором выступил бы президент, правительство, отчитался Нацбанк, и на котором публично были бы даны оценки и определен план чрезвычайных действий".

"Необходимо сформировать правительство национального спасения", - сказал Литвин, добавив, что "то же самое нужно сделать на местном уровне, и забыть, по крайней мере, на полгода о президентской кампании".