Тимошенко: все политики должны быть по одну сторону баррикады

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении последовательно добиваться консолидации всех политических сил для борьбы с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ и Радославом СИКОРСКИМ.

«Я буду последовательно добиваться того, чтобы во время кризиса все политические силы были по одну сторону баррикады, потому что по другую сторону – кризис», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.