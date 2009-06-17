Тимошенко: все политики должны быть по одну сторону баррикады
23:40, 17 июня 2009Политика
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Премьер обрисовала ситуацию в Украине
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении последовательно добиваться консолидации всех политических сил для борьбы с кризисом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ и Радославом СИКОРСКИМ.
«Я буду последовательно добиваться того, чтобы во время кризиса все политические силы были по одну сторону баррикады, потому что по другую сторону – кризис», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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