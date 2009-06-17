Памятник Степану Бандере необходим в "железобетонном" микрорайоне

В Луцке прошел повторный конкурс проектов памятника проводнику ОУН Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня конкурсная комиссия по определению места расположения и лучшего проекта памятника С.Бандере в Луцке назвала победителей конкурса.

После тайного голосования лучшим признан проект группы скульпторов и архитекторов из Львова, на втором и третьем местах – луцкие авторы. В заседании конкурсной комиссии принял участие и Луцкий городской председатель Богдан ШИБА.

Как отметили члены комиссии, на повторном этапе проведения конкурса проекты отличались большим разнообразием и количеством, по сравнению с предыдущим. Авторы представили по несколько проектов, а также достаточно много вариантов размещения памятника. В целом около 20. Однако большинство членов комиссии, а также присутствующие на заседании ветераны ОУН-УПА согласились, что освященное место под памятник возле отделения РАГСа самое лучшее, несмотря на все другие предложенные варианты.

Такую позицию поддержал и Б.ШИБА, отметив, что величественный памятник выдающемуся украинскому идеологу крайне необходим в таком „железобетонном” микрорайоне, как 33-й квартал. А в центральной части города, где уже стоит несколько монументов, он не целесообразен. Также он высказал мнение, чтобы вслед за этим появился памятник еще одному выдающемуся украинцу – волынянину гетману Ивану Выговскому. Сейчас его именем названа небольшая улица в Луцке, сказал

Как сообщалось, в конце прошлого года конкурсная комиссия по определению лучшего проекта памятника Степану Бандере в Луцке не назвала победителей конкурса из-за малого количества проектов и неудачно выбранного места под памятник, хотя накануне Дня Независимости его уже освятили возле отделения РАГСа. Тогда на заседании комиссии отметили, что РАГС (регистрация актов гражданского состояния) - это место, где происходят торжественные события развлекательного характера, а "тема Бандеры слишком серьезная для размещения памятника возле такого учреждения". Поэтому комиссия решила обратиться в городской совет с рекомендациями о переносе места установки памятника.