Львовская область первая подпишет соглашение с Тимошенко

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил проект соглашения о социально-экономическом развитии Львовской области, которое планируют в ближайшее время подписать правительство и Львовский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Такие же соглашения будут приниматься решением правительства по всем областям Украины. Львовская область первая подготовила, первая вышла с такой инициативой, это стратегическая программа развития области, где объединяются усилия центральной власти, усилия местной власти и все балансируется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, соглашение будет включать несколько блоков вопросов социально-экономического развития Львовской области, в том числе вопросы подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, восстановления памятников культуры и истории, а также обеспечения Львова водой до конца 2009 года.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство сейчас рассматривает возможность выделения 191 млн. грн. из Стабилизационного фонда и Фонда социально-экономического развития для завершения программы обеспечения Львова водой.

«Мы довели финансовые ресурсы до того объема, который необходим, чтобы до конца года местная власть имела бы возможность завершить все работы, связанные с доведением воды до каждого дома в городе Львове», - подчеркнула глава правительства.