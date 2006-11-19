Комитет революционеров Майдана расскажет об отмене политреформы

12-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция комитета революционеров Майдана на тему: “Отмена политической реформы – главная задача Майдана”. 22 ноября во вторую годовщину Помаранчевой революции цель Комитета - созвать всенародное вече, которое будет требовать у руководства государства упразднить “мошенническую” политреформу. После этого участники вече пройдут к Администрации Президента и вручат Президенту постановление всенародного вече с требованием упразднить реформу. В мероприятии планируется участие 10 тысяч участников Помаранчевой революции со всей Украины. Предварительно на участие в вече подали заявки: МОО «Реформация», Молодежный националистический конгресс, Альянс «Майдан». Участники: председатель Комитета революционеров Майдана Николай Кохановский, член Комитета революционеров Майдана Александр Шиманский, представитель ОО «Народна варта» Юрий Боровый, председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь Мазур-Тополя (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 8-097-496-45-04, 570-53-64. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.