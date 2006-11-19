Комитет революционеров Майдана расскажет об отмене политреформы

16:50, 19 ноября 2006
Политика
527 0

12-00 -  В УНИАН состоится пресс-конференция  комитета революционеров Майдана на тему: “Отмена политической реформы – главная задача Майдана”. 22 ноября во вторую годовщину Помаранчевой революции цель Комитета - созвать  всенародное вече, которое будет требовать у руководства государства упразднить “мошенническую” политреформу. После этого участники вече пройдут к Администрации Президента и  вручат Президенту  постановление  всенародного вече с требованием упразднить реформу. В мероприятии планируется участие 10 тысяч участников Помаранчевой революции со всей Украины. Предварительно на участие в вече подали заявки: МОО «Реформация», Молодежный националистический конгресс, Альянс «Майдан». Участники: председатель Комитета революционеров Майдана Николай Кохановский, член Комитета  революционеров Майдана Александр Шиманский, представитель ОО «Народна варта» Юрий Боровый,  председатель Киевской городской организации УНА-УНСО Игорь Мазур-Тополя (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Телефоны: 8-097-496-45-04,  570-53-64. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter