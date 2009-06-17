Путин путает понятия аванс и кредит?

Россия дала Украине кредит в размере 2,2 млрд. долларов, оплатив транзит газа до 2010 года.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сказал во время встречи с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«Не будем забывать при этом, что мы проплатили транзит, стоимость транзита нашего газа в Европу, нашим украинским партнерам до начала следующего, 2010 года включительно. По сути - это кредит в объеме 2,2 млрд. долларов США», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это значительные ресурсы, которые украинские партнеры получили от российского "Газпрома" и от России.

«Очень надеюсь на то, что дисциплина в рамках действующих контрактов будет соблюдаться с обеих сторон и в будущем», - добавил он.

В свою очередь, А.МИЛЛЕР добавил, что в дальнейшем во взаимоотношениях с Украиной «Газпром» будет исходить из того, что подписанные в январе контракты всеми сторонами должны выполняться неукоснительно.

Он отметил, что «Газпром» получил оплату за поставки газа за май в полном объеме.

«В соответствии с Вашим решением мы не предъявляли Украине штрафные санкции за недобор газа - в соответствии с контрактом Украина должна была взять газа почти в два раза больше», - сказал он, добавив, что «Газпром» с пониманием относится к экономической ситуации на Украине.

«… И в дальнейшем будем также придерживаться такого подхода, не будем предъявлять штрафные санкции к нашим украинским партнерам и в дальнейшем», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

4 июня заместитель председателя правительства РФ Игорь СЕЧИН заявил, что «Газпром» заплатил аванс за транзит газа через территорию Украины в сумме 2,15 млрд. долл.

«Я должен доложить, что «Газпром» к настоящему времени уже проавансировал оплату за транзит газа через территорию Украины в объеме примерно 2 млрд. 150 млн. долл. И этого объёма достаточно для обеспечения нашего транзита в Европу до февраля 2010 года включительно», - сказал И.СЕЧИН.