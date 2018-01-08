Болгарское президентство в ЕС продолжит политику Брюсселя по санкциям против РФ

Постоянный представитель председательствующей в Европейском Союзе посол Болгарии Димитер Цанчев говорит, что София будет придерживаться принципов, принятых Советом ЕС в отношении санкций для России, и пока условий для их отмены для России нет.

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе, отвечая на вопрос УНИАН относительно того, какую политику будет продолжать болгарское президентство относительно санкций для РФ, учитывая, что президент этого государства высказывается о снятии экономических санкций с РФ.

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«Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией является полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено», - сказал он.

Посол подчеркнул, что ЕС «настаивает на том, чтобы Россия уважала международное право».

Цанчев отметил, что в Брюсселе рассчитывают на Нормандский формат, выполнение Минских договоренностей. «Отвод тяжелого вооружения от контактной линии является абсолютно необходимым», - подчеркнул он.

При этом он выразил готовность болгарского президентства работать над улучшением отношений с РФ в случае изменения ситуации. «Но сейчас для этого условий нет», - подчеркнул Цанчев.