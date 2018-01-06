Эксперт назвал ошибки украинской дипломатии в отражении российской агрессии

Президент Петр Порошенко, возглавляющий украинскую дипломатию, не принял ряд мер по отражению российской вооруженной агрессии, сообщает Главред со ссылкой на заявление директора департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александра Хара.

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Среди основных ошибок и просчетов украинской дипломатии он назвал: отсутствие стратегии на российском направлении, непринятие решений о разрыве дипломатических отношений с Россией и о введении военного положения, а также настаивание на безальтернативности "Минска" и неспособность установления союзнических отношений с США и другими странами.

"В дополнение к этому существуют внутриполитические и экономические проблемы, а также ненадлежащая борьба с коррупцией, которые играют негативную роль в способности отстаивать национальные интересы на международной арене", - подчеркнул Хара.